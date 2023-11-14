Ferrari 1962 года установила рекорд стоимости на аукционе в Нью-Йорке

На аукционе RM Sotheby’s в Нью-Йорке по цене в $ 51,7 млн продана одна из самых редких Ferrari в мире — 250 GTO 1962 года выпуска. Это самая большая сумма, выплаченная за автомобиль марки Ferrari в рамках аукциона, тем не менее самой дорогой машиной «Скудерии» остаётся другая 250 GTO, проданная в рамках частной сделки за $ 70 млн.

Ferrari 250 GTO, проданная в Нью-Йорке Фото: rmsothebys.com

Ушедшая с молотка в Нью-Йорке машина с серийным номером 3765 LM в 1962 году заняла второе место в гонке «1000 км Нюрбургринга», а также выступала в «24 часах Ле-Мана». Кроме того, на счету автомобиля первое место на Concours d’Elegance на острове Амилия.

Отметим, что самым дорогим автомобилем в истории остаётся Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который в 2022 году был куплен на аукционе за $ 143 млн.