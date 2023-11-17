«Это просто неприемлемо!» Вассёр раскритиковал ГП Лас-Вегаса после инцидента с Сайнсом

Сегодня, 17 ноября, состоялись первые с 1982 года заезды Формулы-1 на трассе в Лас-Вегасе (США). В ходе первой свободной практики болид «Феррари» Карлоса Сайнс налетел на препятствие на поверхности трассы, что привело к критическим последствиям для целостности автомобиля. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр резко раскритиковал организацию Гран-при Лас-Вегаса и заявил, что это не уровень «королевских гонок».

«Мы абсолютно повредили шасси, двигатель и батарею. Считаю, что это просто неприемлемо. Это стоит нам целого состояния! Мы испортили сессию для Карлоса и наверняка не будем участвовать во второй практике. Думаю, что это просто неприемлемо для современной Формулы-1», — приводит слова Вассёра с пресс-конференции Autosport.