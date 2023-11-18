В «Макларене» назвали одну из причин провальной квалификации

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о неудачной квалификации Гран-при Лас-Вегаса, в которой пилоты команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли 16-е и 19-е места соответственно. Стелла объяснил провальный субботний заезд тем, что на болидах использовали лишь один комплект резины, а не два.

«На Гран-при Лас-Вегаса впредь до этого момента продолжается борьба в вопросе вывода болида на оптимальное состояние, а также приходится работать с поведением покрышек, которые очень тяжело прогреть, но в то же время их очень легко повредить из-за гранулирования. Несмотря на это, у нас была нормальная производительность, чтобы выйти из первого сегмента, но мы не смогли сделать этого, потому что один из комплектов, который мы собирались использовать, слишком быстро изнашивался, и его было недостаточно, чтобы превзойти болиды, которые использовали два комплекта.

Мы примем это во внимание и сосредоточимся на подготовке к гонке. Гонка может быть событийной, а поведение покрышек будет основным фактором, и мы сделаем всё возможное, чтобы реабилитироваться и набрать несколько очков», — сообщил Стелла официальному сайту «Макларена».