Ландо Норрис: обидно, что мы даже не прошли во второй сегмент квалификации

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где он показал 16-й результат.

«Это неудивительно, потому что всё очень близко, и мелкие детали могут сильно повлиять. Разница в одну или две десятых может иметь большое значение. Пять человек находились в пределах двух десятых. Если бы детали сошлись, это могло бы быть похоже на «неплохой день».

А так я просто испытывал проблемы с машиной на этой трассе. Обидно, что мы даже не прошли во второй сегмент квалификации. Я не думаю, что мы обязательно где-то допустили ошибку. Может быть, нам стоило сделать пит-стоп и поставить новый комплект «софт»? Потенциально это могло помочь, но это трудное решение, которое нужно было принять прямо по ходу заезда.

Думаю, что и я, и Оскар очень быстро набрали скорость и выжали из машины многое на раннем этапе, в то время как все остальные становились всё быстрее и быстрее. Наше восприятие машины и скорости в начале сессии привело нас к неправильному результату», — приводит слова Норриса Sky Sports.