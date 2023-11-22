Мик Шумахер официально стал гонщиком «Альпин» в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально подтверждён в качестве гонщика «Альпин» в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас», боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В середине декабря прошлого года «Феррари» и Мик приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Шумахер был частью академии гонщиков «Феррари».

Ранее Мик Шумахер высказывал своё желание вернуться в Формулу-1 и категорично отказался участвовать в Формуле-Е.

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