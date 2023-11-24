«Макларен» продлил контракт с «Мерседесом» на поставку моторов до 2030 года

Британская команда Формулы-1 «Макларен» продолжит пользоваться моторами немецкого гоночного коллектива «Мерседес». Стороны продлили соглашение как минимум до конца 2030 года.

Британская команда стала первым клиентом «Мерседеса» в рамках нового моторного регламента 2026 года.

«Мерседес» был блестящим и надёжным партнёром нашей команды. Это продление означает уверенность наших акционеров и команды в целом в силовых агрегатах и в том направлении, в котором мы движемся вместе с ними в грядущую новую эру. Мы с нетерпением ждём предстоящего успеха, поскольку продолжаем наш путь к стабильной борьбе в первых рядах», — сказал генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

Ранее «Макларен» объявил о назначении Пато О'Уорда на роль резервного пилота в сезоне-2024.