«Макларен» объявил о назначении Пато О'Уорда на роль резервного пилота в сезоне-2024

Мексиканский пилот программы поддержки «Макларена» Пато О'Уорд, находящийся в структуре команды с 2020 года, присоединился к пулу резервных пилотов команды Формулы-1 на сезон-2024. 23-летний мексиканец также примет участие в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби и пост-сезонных тестах. О назначении О'Уорда также высказался руководитель «Макларена» Андреа Стелла.

«Команда «Макларен» рада приветсвовать Пато О'Уорда в нашем составе на сезон-2024. Пато провёл впечатляющий сезон в IndyCar и хорошо показал себя в тестах пилотов программы развития, поэтому вполне естественно предпринять следующий шаг, когда он имеет право на суперлицензию ФИА. Учитывая обширный календарь, разумно обеспечить наличие широкого пула водителей, к которым мы можем обратиться в случае необходимости. Мы с нетерпением ждём его прогресса в этой новой роли», — приводит слова Стелла официальный сайт «Макларена».