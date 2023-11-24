Формула-1 отказалась от запрета термочехлов и протестирует антидождевые колпаки

Сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) во время заключительного этапа Формулы-1 сезона-2023 прошло совещание Международной автомобильной федерации (ФИА), на котором была выработана стратегия относительно регламента «Королевских гонок». Одним из нововведений стало решение по использованию покрышек.

«Члены комиссии признали важность проекта по комплектам резины для дождевой погоды и проведению тестов по уменьшению спрея в дождевых условиях. Весной 2024 года пройдут дальнейшие испытания. В них будет использована конструкция, которая полностью охватывает шину, чтобы проверить концепцию антидождевых колпаков на колёсах болида и определить будущее направление проекта.

Комиссия согласилась, что направление разработки будущих покрышек будет сосредоточено на уменьшении проблем перегрева и улучшении гоночных качеств шин, поэтому было принято решение сохранить термочехлы до 2025 года и удалить соответствующие приложения к спортивному и техническому регламенту. Дальнейшее решение будет принято в июле 2024 года», — сообщается на официальном сайте ФИА.