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Гонщики «Альфа Таури» остались довольны изменениями по итогам пятничной тренировки

Гонщики «Альфа Таури» остались довольны изменениями по итогам пятничной тренировки
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Пилоты «Альфа Таури» Даниэль Риккардо и Юки Цунода подвели итоги второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби.

«Я думаю, это был хороший день. Я определённо почувствовал положительные эффекты изменений сразу после первой свободной практики, и нам удалось увидеть выгоду от них. Мы внесли некоторые изменения перед пятничной тренировкой, пытаясь использовать их и получить лучший эффект со всех сторон. Это была немного прерванная сессия, поэтому мы чуть-чуть нарушили нашу программу, но я уверен, что и другие тоже. Глядя на нас, я уверен, что мы сможем добиться ещё большей производительности, поэтому меня не слишком беспокоят наши позиции во второй свободной практике. Похоже, что на «медиуме» у нас был приличный темп, так что, думаю, мы войдём в десятку лучших, если всё сделаем правильно», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

«В целом сегодня был позитивный день. Мы собрали много данных об обновлениях, которые мы привезли сюда, и узнали много нового. Я чувствую явную разницу, и мы определённо сделали шаг вперёд в производительности. Есть ещё пара вещей, которые нужно сделать и настроить, чтобы собрать всё воедино, но я уже заметил шаги, которые мы сделали между первой и второй свободной практикой. Надеюсь, это позволит нам завтра побороться в третьей тренировке завтра, и я думаю, что это возможно. Мы воспользуемся этой возможностью и максимизируем её», — добавил Цунода.

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