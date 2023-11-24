Юки Цунода выступит на Гран-при Абу-Даби в специальном шлеме с фотографией Франца Тоста

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода презентовал специальный шлем, посвящённый последнему этапу Франца Тоста в качестве руководителя команды. Напомним, об уходе Тоста из «Альфа Таури» стало известно по ходу сезона-2023. Гран-при Абу-Даби станет заключительным этапом для Тоста спустя 17 лет после того, как он возглавил команду, которая ранее называлась «Торо Россо».

Фото: Официальный X (ранее Twitter) команды «Альфа Таури»

Юки Цунода был приглашён в команду после ребрендинга в 2021 году, а ближайший этап в Абу-Даби станет для японца 66-й гонкой в составе команды. На памятном шлеме Цунода решил нанести портрет с Францом Тостом, а также лого команды.

Фото: Официальный X (ранее Twitter) команды «Альфа Таури»

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 24 по 26 ноября. «Чемпионат» проведёт прямые текстовые трансляции всех заездов.