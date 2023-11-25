Вольф: мы не должны использовать нецензурную лексику, но, когда меня провоцируют, отвечаю

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, которому от Международной автомобильной федерации (ФИА) был сделан выговор за использование нецензурной лексики во время публичных выступлений на Гран-при Лас-Вегаса, заявил, что такое решение было правильным, но отметил, что ему будет тяжело придерживаться правил.

«Считаю хорошим, что всем заинтересованным публичным лицам напомнили о том, что они несут ответственность за всё, что они говорят в СМИ и по телевидению. Никто не должен использовать слово на букву «F» в машине или вне её, потому что мы должны быть примером для подражания для многих болельщиков, особенно молодых. Думаю, это важно.

Однако я никогда не усвою этот урок, потому что, когда меня провоцируют, я наношу ответный удар с двойной силой. Это то, чему меня научила жизнь, к сожалению. Но я считаю, что это хорошо. Мне очень нравятся эти инициативы, потому что я надеюсь побудить людей не использовать слово на букву «F» в СМИ, потому что на нас лежит большая ответственность», — приводит слова Вольфа PlanetF1.