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Вольф: мы не должны использовать нецензурную лексику, но, когда меня провоцируют, отвечаю

Вольф: мы не должны использовать нецензурную лексику, но, когда меня провоцируют, отвечаю
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, которому от Международной автомобильной федерации (ФИА) был сделан выговор за использование нецензурной лексики во время публичных выступлений на Гран-при Лас-Вегаса, заявил, что такое решение было правильным, но отметил, что ему будет тяжело придерживаться правил.

«Считаю хорошим, что всем заинтересованным публичным лицам напомнили о том, что они несут ответственность за всё, что они говорят в СМИ и по телевидению. Никто не должен использовать слово на букву «F» в машине или вне её, потому что мы должны быть примером для подражания для многих болельщиков, особенно молодых. Думаю, это важно.

Однако я никогда не усвою этот урок, потому что, когда меня провоцируют, я наношу ответный удар с двойной силой. Это то, чему меня научила жизнь, к сожалению. Но я считаю, что это хорошо. Мне очень нравятся эти инициативы, потому что я надеюсь побудить людей не использовать слово на букву «F» в СМИ, потому что на нас лежит большая ответственность», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

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