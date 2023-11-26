Зак Браун: вполне возможно выиграть чемпионат с клиентским двигателем

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился информацией о достигнутом с «Мерседесом» соглашении на поставку двигателей до 2030 году, а также заявил, что считает реальным бороться за чемпионство, несмотря на то, что «Макларен» не заводская команда.

«Я считаю, что выиграть чемпионат мира с клиенстким двигателем возможно. Знаю, что в нашем новом контракте, не вдаваясь в подробности, мы уточнитли те области, в которых могут быть недочёты. Будучи клиентом, а не производителем, у нас отличное соглашение с «Мерседесом».

У нас теперь есть место за столом переговоров, которого не было раньше. На самом деле это означает, что у нас больше влияния и осведомлённости на ранних этапах развития. Таким образом, нам не отдают конечный продукт, о котором мы заранее не знали, в каком он направление, поэтому работу над тем, что находится вокруг двигателя, мы начнём не сильно позже, чем заводская команда.

Хотелось поговорить со всеми, чтобы получить понимание, поэтому мы обращались к «Ред Булл». Считаю, что сложно было бы вложить мотор «Феррари» в «Макларен», но мы проявили должную осмотрительность», — сказал Браун в интервью Speedcafe.