Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тео Пуршер стал чемпионом Формулы-2 сезона-2023

Тео Пуршер стал чемпионом Формулы-2 сезона-2023
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона-2023 в Формуле-2. Перед гонкой шансы на чемпионский титул сохраняли француз Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» и датчанин Фредерик Вести из «Према Рейсинг» — в личном зачёте их разделяло 16 очков.

Тео Пуршер завершил гонку на шестом месте, тогда как Фредерик Вести стал третьим. Этого задела оказалось достаточно, чтобы 20-летний француз обеспечил себе победу в чемпионате.

Отметим, что Пуршеру хватило всего одной победы в сезоне, которую он добыл на открывавшем чемпионат Гран-при Бахрейна, однако на его счету также было семь вторых мест. В свою очередь, Вести удалось шесть раз в сезоне стать победителем гонок.

Формула-2 2023. Этап 14, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 2 (33 круга)
26 ноября 2023, воскресенье. 12:15 МСК
Окончено
1
Джек Дуэн
Invicta Virtuosi Racing
56:03.879
2
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+3.874
3
Фредерик Вести
Prema Racing
+22.485
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android