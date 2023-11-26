Тео Пуршер стал чемпионом Формулы-2 сезона-2023
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Сегодня, 26 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона-2023 в Формуле-2. Перед гонкой шансы на чемпионский титул сохраняли француз Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» и датчанин Фредерик Вести из «Према Рейсинг» — в личном зачёте их разделяло 16 очков.
Тео Пуршер завершил гонку на шестом месте, тогда как Фредерик Вести стал третьим. Этого задела оказалось достаточно, чтобы 20-летний француз обеспечил себе победу в чемпионате.
Отметим, что Пуршеру хватило всего одной победы в сезоне, которую он добыл на открывавшем чемпионат Гран-при Бахрейна, однако на его счету также было семь вторых мест. В свою очередь, Вести удалось шесть раз в сезоне стать победителем гонок.
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