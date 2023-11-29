Глок: если не в этом году, то в ближайшие несколько лет Ферстаппен получит статус иконы

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок оценил выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезона 2023 года. По его итогам Макс стал чемпионом Формулы-1.

«Трудно что ещё можно сказать о Максе Ферстаппене. Он просто лишил всех дара речи в этом году. Такое ощущение, что он достиг всех рекордов и результатов, которых только можно достичь. Команда также проделала отличную работу, никаких технических проблем не было вообще. Просто невероятно, насколько хорошо работает «Ред Булл».

Если в этом году он не сможет получить статус иконы, то, безусловно, в ближайшие несколько лет получит. Потому что я вполне могу себе представить, что «Ред Булл» снова будет иметь преимущество в следующем году, ведь они смогли сосредоточиться на новой машине на ранней стадии. Во многом благодаря Ферстаппену, который вышел на первое место. Невероятный во всех отношениях и просто выдающийся», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.