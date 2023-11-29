Льюис Хэмилтон рассказал, причастен ли он к уходу Майка Эллиота из «Мерседеса»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об уходе из команды Майка Эллиота. В «Мерседесе» он занимал должность главы аэродинамического отдела и технического директора. Под руководством Эллиота был разработан болид «Мерседеса» сезона-2022. Майк покинул немецкий гоночный коллектив в конце октября этого года.

«Важно, чтобы люди знали, что я не был причастен к уходу Майка. Я знаю Майка с тех пор, как был в «Макларене». У меня прекрасные отношения с Майком. Я всегда благоговел перед ним, потому что он очень компетентный специалист, и я многому у него научился. Когда я спрашивал его о машине, у него всегда был ответ. Разработкой болида занимается не один человек. Это всегда группа специалистов», — приводит слова Хэмилтона BBC.