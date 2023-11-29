Водолаз после многодневных поисков нашёл кольцо сотрудника «Мерседеса» в Абу-Даби

Обручальное кольцо одного из сотрудников «Мерседеса», которого по традиции бросили в воду в Абу-Даби (ОАЭ) ещё на прошлой неделе после окончания одноимённого Гран-при, наконец нашли.

Поиски проходили непросто. Для того чтобы обнаружить пропажу, был приглашён водолаз с металлоискателем. Поначалу удача водолазу не сопутствовала, а в какой-то момент у него сломался ещё и металлоискатель. К поискам хотели подключить местных жителей. Однако после очередного погружения в воду кольцо наконец было найдено. Сообщается, что его отыскали под 15-сантиметровым слоем ила.

Фото: https://twitter.com/PHortonF1

Напомним, «Мерседес» по итогам сезона Формулы-1 2023 года занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей достался австрийскому гоночному коллективу «Ред Булл».