«Такого не должно быть». Гасли заявил, что «Альпин» отдала Окону приоритет в Абу-Даби

Пилот «Альпин» Пьер Гасли считает, что его команда безосновательно проявила фаворитизм по отношению к его напарнику Эстебану Окону на прошедшем Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Гасли опережал Окона в начале гонки, однако именно Окон первым заехал на пит-стоп, получив преимущество, что разозлило Гасли, раскритиковавшего по радио своего гоночного инженера и заявившего, что ему «рушат гонку». Помимо этого, Гасли получил повреждение после контакта с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Этого не должно было происходить. Лидирующая машина всегда в приоритете, и мы понимаем, что такого не должно быть. Уверен, мы извлечём уроки и больше такого не повторится.

Думаю, что главный разговор состоится в офисе, и я не сомневаюсь, что он состоится. Такого не должно было случиться», — приводит слова Гасли RaceFans.