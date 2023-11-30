«Мы потерпели неудачу». Техдиректор «Ред Булл» назвал слабую сторону болида-рекордсмена

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше назвал слабую сторону болида команды, которая выиграла все Гран-при в Формуле-1 сезона-2023, за исключением одного.

«В «Ред Булл» у нас, по сути, есть все ресурсы, поэтому оправданий для проигрыша нет. Я перфекционист, и наши технические специалисты строги. На нашем уровне важно не совершенство, которого вы никогда не достигнете, а внимание к деталям. Разница именно в этом. В нашей сфере машина, которая на 1% медленнее, – плохая машина, что странно, если подумать.

Быстрая машина — это машина, которая позволяет гонщику выступать по максимуму. В этом отношении мы потерпели неудачу, потому что только один гонщик, в данном случае Макс, хорошо ладил с болидом. Талант Макса в том, что ему удавалось хорошо использовать машину на протяжении всего сезона и в разных условиях. С другой стороны, мы, возможно, не очень хорошо поняли Чеко. Имею в виду, что мы не до конца поняли, что ему нужно, чтобы суметь раскрыть потенциал RB19», – приводит слова Ваше Formule1.