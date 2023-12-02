На аукцион выставлен переделанный в электромобиль Pontiac GTO 1966 года

На аукцион Barrett-Jackson, который пройдёт в Скоттсдейле, штат Аризона, с 20 по 28 января 2024 года, будет выставлен Pontiac GTO 1966 года с электромотором от Tesla Model 3 Performance.

Электрический Pontiac GTO от Ness Custom Фото: Barrett-Jackson

В основе проекта лежит Pontiac GTO первого поколения, однако вместо двигателя внутреннего сгорания в нём аккумуляторные батареи и электромотор Tesla 50 KWHR мощностью около 350 лошадиных сил. Чтобы установить новую трансмиссию, тюнерам из Ness Custom пришлось модифицировать шасси и усилить раму, уточняет AutoEvolution.

Силовая установка электрического Pontiac GTO Фото: Barrett-Jackson

Кроме того, автомобиль получил дисковые тормоза Tesla и задний подрамник от Model 3. Pontiac в целом сохранил свой прежний облик, однако 75% компонентов кузова у него новые. В Ness Customs создали для машины новые боковые панели, крылья, двери, капот и днище.

Салон Pontiac GTO от Ness Custom Фото: Barrett-Jackson

Ожидаемая цена лота №1306 не указана, однако известно, что автомобиль будет продаваться без резервной цены.