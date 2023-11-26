Ferrari 1973 года с открытым верхом продана на аукционе за € 3 млн

На состоявшемся в Мюнхене аукционе RM Sotheby’s продана Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider 1973 года выпуска. «Дайтона» — неофициальное имя модели, машина была так названа в честь хет-трика автомобилей Ferrari на прошедших за год до премьеры «24 часах Дайтоны». Лот ушёл по цене € 3 098 750 и стал самым дорогим на мероприятии, следует из данных на сайте RM Sotheby’s.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster Outlaw 1957 года Фото: rmsothebys.com

Ещё одним успешным лотом стал Mercedes-Benz 300 SL Roadster Outlaw 1957 года выпуска и восстановленный в 2017-м. За него покупатель заплатил €1 096 250. Кроме того, за сумму €1 017 500 была продана одна из 50 построенных к полувековому юбилею подразделения M машин BMW 3.0 CSL — одной из самых мощных в истории баварского концерна.

BMW 3.0 CSL к 50-летию подразделения M Фото: rmsothebys.com

Отметим, что на этом же аукционе был продан уникальный Boschert B300 с дверьми типа «крылья чайки». Этот автомобиль на базе Mercedes-Benz обошёлся покупателю почти в полмиллиона евро.