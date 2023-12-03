Тимо Глок назвал самый впечатляющий момент в рекордном сезоне Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 немец Тимо Глок назвал момент, больше всего впечатливший его в выступлении трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, установившего сразу несколько рекордов в прошедшем сезоне.

«Я бы никогда не подумал, что он поднимет планку так высоко, как в этом году. Он был крайне впечатляющим в прошлом году, но, похоже, он снова нашёл способ прибавить во всех аспектах.

Каждый уикенд он со своим инженером принимал правильные решения о настройках, стратегии, он в точности понимает, что нужно делать, чтобы сохранить шины, он всегда на высоте, если говорить о тактике. Он не допускает ошибок, будь то сухая погода или дождь. Самое впечатляющее в том, что он вообще не допускал ошибок», — приводит слова Глока Racingnews365.