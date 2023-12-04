Единственный в своём роде Porsche из «Белой коллекции» купили почти за $ 4 млн

В Хьюстоне, штат Техас, состоялся аукцион RM Sothby’s, в рамках которого покупателям были предложены десятки автомобилей Porsche в белых цветах. Мероприятие прошло под названием «Белая коллекция». И самый дорогой лот аукциона — единственный в своём роде Porsche 918 Weissach Spyder 2015 года — продан за $ 3,9 млн.

Интерьер Porsche 918 Weissach Spyder Фото: rmsothebys.com

Этот автомобиль — результат доработок Porsche Exclusive Manufaktur стоимостью $ 96 тыс. Точный перечень улучшений в Porsche просят владельцев сохранять в тайне, но известно, что автомобиль переработан с помощью новых компонентов из углеродного волокна, а также получил магниевые диски.

Porsche 911 GT2 1997 года Фото: rmsothebys.com

Среди других успешных лотов можно отметить Porsche 911 GT2 1997 года, который ушёл с молотка по цене почти $ 2,4 млн. Такая цена объясняется тем, что это редкий — один из 17 — экземпляр машины, вручную подготовленный для японского рынка.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 года Фото: rmsothebys.com

Чуть меньше — почти $ 2,1 млн — предложили за Porsche 911 Carrera RSR 3.8, созданный в 1993 году по заказу одного из VIP-клиентов немецкой марки. Это одна из всего лишь двух построенных Porsche Motorsport машин RSR для дорог общего пользования. Другая 911 Carrera RSR с 3,8-литровым двигателем недавно ушла с молотка примерно за ту же сумму.