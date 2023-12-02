Уникальную Bugatti EB110 30-летней давности ходят продать на аукционе за $ 3 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Нью-Йорке 8 декабря, будет выставлен уникальный автомобиль Bugatti — EB110 Super Sport Prototype 1993 года. Это единственный экземпляр EB110 с одинарной системой подачи топлива и крышкой двигателя из углеродного волокна — на нём инженеры тестировали обновления модели. Ожидаемая стоимость лота — $ 3–3,4 млн.

Bugatti EB110 Super Sport Prototype Фото: rmsothebys.com

Bugatti EB110 была представлена 15 сентября 1991 года — к 110-летию основателя марки Этторе Бугатти, инициалы которого дали машине название. На тот момент автомобиль стал одним из самых совершенных суперкаров в мире, однако с ним всё равно возникали проблемы.

Bugatti EB110 Super Sport Prototype Фото: rmsothebys.com

Одна из них заключалась в том, что при использовании раздельных систем подачи топлива двигатель начинал работать лишь на половине цилиндров. И для её устранения была подготовлена обновлённая единая система, черпавшая горючее из обоих баков. Выставленная на аукцион EB110 Super Sport Prototype — первый прототип такого автомобиля. На нём также выполненная из углеродного волокна крышка двигателя и переработанный селектор передач.

Fiat 8V Supersonic от Ghia Фото: rmsothebys.com

Другим крупным лотом торгов в Нью-Йорке станет Fiat 8V Supersonic 1953 года — один из 14 доработанных Ghia. Ожидаемая стоимость этой машины — $ 2,1–2,6 млн. Кроме того, покупателям будут предложены McLaren P1 и Porsche 918 Spyder с предварительной стоимостью около $ 2 млн, а также Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition 1989 года.

Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition Фото: rmsothebys.com

Этот Countach — один из двух принимавших участие в съёмках фильма «Волк с Уолл-стрит». Ранее на аукцион Bonhams в Абу-Даби был выставлен другой Countach — разбитый на производстве картины, однако в результатах торгов он не отмечен как проданный. За разбитую машину предложили $ 1,35 млн, однако эта ставка, вероятно, не побила резервную цену. Ожидаемая стоимость этой машины — $ 1,52 млн.