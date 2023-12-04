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В «Заубере» сказали, когда объявят о новом названии команды Ф-1

В «Заубере» сказали, когда объявят о новом названии команды Ф-1
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Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави сообщил, что новое название команды Формулы-1 станет известно 10 декабря. Напомним, по окончанию сезона-2023 бренд «Альфа Ромео» покинул «королевские гонки».

«10 декабря, когда ФИА представит список участников, мы, очевидно, объявим о новом названии команды. Думаю, это станет сюрпризом. Нам не терпится приступить к работе с нашими новыми партнёрами. Мне кажется, это свежий подход с точки зрения маркетинга. Презентация машины состоится в Великобритании», — приводит слова Брави Autosport.

В прошедшем сезоне «Альфа Ромео» заняла предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов, опередив лишь американский «Хаас».

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