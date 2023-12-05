«Это было неправильно». Стюарт — о штрафе Сайнсу на Гран-при Лас-Вегаса

Бывший пилот, а ныне стюарт гонок Формулы-1 Дерек Уорвик высказался о решении, результатом которого был штраф на 10 позиций Карлосу Сайнсу на стартовой решётке Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, в первой свободной практике Гран-при Лас-Вегаса Сайнс повредил свой болид, наехав на посторонний объект на трассе, в связи с чем пришлось переустановить некоторые элементы.

«Для стюарда это очень сложная задача, равнозначная работе рефери, и мы должны быть беспристрастными. Мы должны быть строгими и жёсткими, даже когда это причиняет нам боль. Наказание, которое мы назначили Сайнсу в Вегасе, было неправильным. Это было неправильно, мы очень старались, чтобы этого не произошло, но таковы правила», — сказал Уорвик в интервью Reuters.