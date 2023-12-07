Мик Шумахер рассказал, в чём как пилот стал лучше за последний год

24-летний немецкий пилот Мик Шумахер поделился мнением о своём прогрессе за последние 12 месяцев.

«Думаю, самое важное, на чём я хотел бы остановиться, заключается в том, что теперь как гонщик я гораздо лучше знаю, чего хочу от своей команды, а также лучше понимаю, что могу привнести в неё. Очевидно, что в начале моего выступления в Формуле-1 было довольно сложно точно определить, какой должна быть моя позиция и насколько уместно давать определённые комментарии в различных ситуациях», — приводит слова Шумахера пресс-служба Формулы-1.

Ранее Шумахер рассказал об опыте, полученном в качестве резервного пилота «Мерседеса», и выразил сожаление, что для него не нашлось места на стартовой решётке в сезоне-2024.