Хорнер порассуждал о Пересе и Риккардо в контексте вакансии в «Ред Булл» на 2025 год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал места в команде на сезон-2025.

«RB19 был самым успешным болидом в истории спорта, так что вы можете представить, что это довольно привлекательный автомобиль в плане желания оказаться за его рулём.

Я думаю, у нас отличные пилоты. Как команда вы хотите выставить максимально конкурентоспособную пару, какую только можете. Вам необходима правильная динамика в команде, а Макс и Чеко были успешной парой.

Чеко за три года работы с нами финишировал четвёртым, третьим и вторым. Он на хорошем пути.

Даниэль всем нам хорошо известен. Здорово, что Риккардо вернулся в семью «Ред Булл». С 2025 года все двери открыты, поэтому для нас наличие вариантов как внутри, так и снаружи — были бы очень неплохи», – приводит слова Хорнера Sky Sports.