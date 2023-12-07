Хорнер сделал категоричное заявление по поводу расследования ФИА в отношении Вольфа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал расследование, которое ведёт Международная автомобильная федерация (ФИА) в отношении его коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, занимающей пост управляющего директора женской Формулы-1. Ранее Тото и Сьюзи обвинили в обмене конфиденциальной информацией, которую супруга руководителя «Мерседеса» могла доносить до него благодаря взаимодействию со структурами Формулы-1. По словам Хорнера, «Ред Булл» не имеет к обвинениям никакого отношения.

«Да, между нами напряжённое соперничество на трассе, но мы не предъявляли ФИА конкретных претензий ни к «Мерседесу», ни к Тото, ни к Сьюзи. «Ред Булл» — это команда, которая больше всего сотрудничала с Академией Формулы-1 с момента её основания. Так что мы тесно взаимодействуем со Сьюзи и считаем, что она проделала отличную работу на своём посту. Мы были весьма удивлены заявлением, которое прозвучало от ФИА, но оно, безусловно, не было спровоцировано «Ред Булл», — приводит слова Вольфа Sky Sports.