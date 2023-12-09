Грожан: я должен был выиграть три Гран-при Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1, француз Ромен Грожан поделился воспоминаниями от выступлений за «Рено» на пике своей карьеры. Грожан, ни разу не выигрывавший Гран-при, назвал этапы, которые должны были завершиться его победой.

«В первых гонках сезона только на моём болиде была проблема с KERS. Кими [Райкконен] выиграл в Китае, а я финишировал лишь 10-м. Было сложно, и я был очень далеко от него. Потом мы поехали в Бахрейн, поменяли систему KERS, сравнили болиды и пришли к выводу, что были проблемы. И там же я финишировал на подиуме!

Ко мне вернулась уверенность. У меня были неудачи, но когда я появлялся на трассе, то был быстрым. Я был третьим в Остине, третьим в Корее, третьим в Индии, но ни разу не выиграл гонку, хотя должен был выиграть три: в Валенсии в 2012 году, на «Нюрбургринге» в 2013 году и в Японии, когда произошёл инцидент с Жюлем Бьянки. Если бы мы не паниковали и не скопировали бы стратегию «Ред Булл», то, возможно, выиграли бы эту гонку», — заявил Грожан в интервью официальному сайту Формулы-1.