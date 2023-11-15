Абитебуль рассказал, как сумел изменить решение «Рено» полностью уйти из Ф-1 в 2015-м

Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о уикенде, когда в компании могли принять решение не возвращаться в Формулу-1 вместе с заводской командой и объявить о полном уходе из «королевских гонок», в том числе, как и поставщик силовых установок. Абитебуль утверждает, что ему удалось убедить руководство в том, что будет получено дополнительное финансирование от владельцев гоночной серии.

«Помню, как в ноябре 2015 года у нас был определяющий уикенд, когда мы передумали о возвращении, и решили, что закончим со всем этим. Объявление должно было состояться в понедельник. У меня был звонок с директором по кадрам команды „Рено“, меня спросили, в порядке ли я, нужна ли мне психологическая помощь, но мне приходилось готовиться к объявлению о том, что мы не будем участвовать в Формуле-1.

Я встретился с Фредериком Вассёром, который подтолкнул меня и сказал, что игра ещё не окончена. Мне нужно было позвонить руководству Формулы-1 и сообщить, что у них появятся команды, у которых нет двигателей. Например, у «Ред Булл», который в тот момент сильно поддерживал Берни [Экклстоун]. Тогда как раз начинала зарождаться сделка с Liberty Media, и они могли бы потерять 2-3 команды и сумма в $ 8 млрд. никогда бы не существовала.

К вечеру воскресенья я располагал письмом от боссов Ф-1 с финансовыми гарантиями для «Рено» на случай продолжения выступлений. В понедельник я предоставил документы президенту «Рено Ф-1» Жерому Столлу, а тот передал их Карлосу Гону. Он был не очень доволен, ведь в пятницу уже принял другое решение — он не из тех, кто меняет своё мнение. Однако в то же время он не тот, кто отвергает сделку, когда видит признаки финансового успеха. Поэтому было основательно решено, что проект того стоит», — заявил Абитебуль в подкасте на Youtube-канале Dans La Boîte à Gants.