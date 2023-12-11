Ферстаппен рассказал, как Перес мотивировал его по ходу минувшего сезона

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о партнёре по команде Серхио Пересе.

«Прозвище Серхио – Король уличных трасс? Это только мотивировало меня показать, что это не так. На самом деле это неправильная мотивация для других людей, но меня это не пугает. Некоторые СМИ, например, мексиканские или испаноязычные, конечно, начали это раскручивать. Люди в любом случае всегда надеются на битву за титул.

Я знаю, что в начале сезона нет трасс, которые мне идеально подходят. Эти трассы появляются в календаре позже. Я говорю о более быстрых трассах с множеством скоростных поворотов. Я совершенно не волновался в тот момент. Просто нам нужно было немного лучше связать воедино некоторые детали. В конце концов, после Баку нам это удалось весьма неплохо», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.