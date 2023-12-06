Эксперт заявил, что Норрис составил бы конкуренцию Ферстаппену при переходе в «Ред Булл»

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказался на тему возможного перехода пилота «Макларена» Ландо Норриса в стан «Ред Булл».

«Когда Ландо начал доминировать над Даниэлем Риккардо, он просто продолжил заниматься своими делами сам по себе. Я думаю, Макс сейчас может справиться с чем угодно, и он это доказал. Но это будет совершенно друая ситуация в команде. Мы обязательно увидим конкуренцию между ними. Сможет ли Ландо победить Макса? Это другой вопрос, но они точно будут близки.

В «Ред Булл», вероятно, усвоили урок, и они не торопятся брать в команду молодых гонщиков. Они позволили Ландо повзрослеть и научиться справляться с давлением, будучи первым номером в команде, научиться развивать команду вокруг себя. Так что при переходе в «Ред Булл» Норрис будет в гораздо лучшем положении, чем были Гасли или Албон», — рассказал Брэдли в подкасте On Track GP.