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Риккардо: «Альфа Таури» больше не является командой юниоров

Риккардо: «Альфа Таури» больше не является командой юниоров
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Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от дальнейшей работы с командой.

«Чувствую, что мы движемся в правильном направлении. Команда сделала всё возможное с тем, что я передал ей. И я не могу ожидать большего сейчас. Теперь вопрос заключается в том, насколько быстро мы сможем получить новые детали для машины.

Не хочу звучать высокомерно, но настрой у всех правильный. Я чувствую, что мы встретились в нужное время и в нужном месте. Думаю, мой опыт ценится, а это действительно важный шаг для дальнейшего развития.

Мне кажется, что это больше не команда юниоров. У нас много планов на следующий год, и я надеюсь, что мы сможем заявить о себе на трассе и набрать больше очков», — приводит слова Риккардо издание Autosport.

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