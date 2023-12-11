Хорнер оценил выступление Риккардо в минувшем сезоне Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями об австралийском гонщике «Альфа Таури» Даниэле Риккардо.

«Что ж, здорово видеть Даниэля Риккардо снова в Формуле-1. Мне очень хотелось вернуть его в строй зимой, но, когда он пришёл к нам, можно было подумать, что по большому счёту он покончил с Формулой 1. Но постепенно улыбка вернулась на его лицо, вернулась энергия, и, конечно, тесты, которые он провёл для нас в Сильверстоуне в середине сезона, были по-настоящему впечатляющими. Как и работа на симуляторе. Он заслужил шанс с «Альфа Таури». Думаю, в этом году он здорово себя проявил», — сказал Хорнер в Sky Sports F1 Podcast.

О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. В конце сентября стало известно, что Даниэль будет выступать за команду в 2024 году.