Мик Шумахер вместе с Хэмилтоном и Вольфом подвёл итоги года для «Мерседеса» в Ф-1

24-летний пилот Мик Шумахер вместе с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и пилотом немецкой команды Льюисом Хэмилтоном посетил базы гоночного коллектива в Брэкли и Бриксуорте. Там Мик принял участие в официальных мероприятиях команды.

Фото: https://www.mercedesamgf1.com

Шумахер присутствовал на мероприятии, так как другой боевой пилот «Мерседеса» Джордж Расселл восстанавливается после болезни, с симптомами которой он боролся в последних двух гонках сезона.

«В этом году было много тяжёлой работы на симуляторе, особенно во время европейской части сезона. Надеюсь, я смог помочь Льюису и Джорджу. Такова моя цель», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Мерседеса».

Ранее Шумахер поделился мнением о своём прогрессе за последние 12 месяцев.