Ральф Шумахер: «Ред Булл» нуждается в Хельмуте Марко, Ферстаппен не допустит его ухода

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил мнение, что, несмотря на все слухи, консультант «Ред Булл» Хельмут Марко нужен команде.

«Ред Булл» по-прежнему нуждается в Марко, я не сомневаюсь в этом. Я также могу предположить, что Макс Ферстаппен не допустит ухода Марко. И он уже чётко об этом сказал. Пока Макс находится в команде, вряд ли что-то изменится.

При этом нужно учесть возраст Хельмута. В какой-то момент он сам начнёт задавать себе вопросы. На самом деле я удивлён, что он до сих пор такой активный. И это заслуживает только уважения, особенно учитывая то, как много он сделал для «Ред Булл».

Конечно, иногда Хельмут бывает довольно резок с гонщиками. Но когда вы вкладываете в кого-то большие деньги, то можно ожидать подобной отдачи. Так что возможно, это неплохо, что в «Ред Булл» продолжат работать с молодыми ребятами так же, как и раньше. В конце концов, в Формуле-1 важен только результат», — приводит слова Шумахера Formel1.de.