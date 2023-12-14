Херберт заявил, что Хэмилтон и Ферстаппен в одной команде напоминали бы Сенну и Проста

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт сделал предположение о том, что если бы Льюис Хэмилтон оказался бы напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл», то их могло бы ожидать такое же соперничество, как между Айртоном Сенной и Аленом Простом в «Макларене» под руководством Рона Денниса.

«Думаю, они оба осознают, что необходимо для побед в гонках и, что важнее, в чемпионате мира, а также стремятся к этим целям. Один из них особенно хочет выиграть восьмой чемпионат мира, чтобы опередить Михаэля Шумахера, но они оба хотят этого. Единственный способ добиться этого — стать первым номером.

Когда Сенна и Прост были напарниками, Рону Деннису было очень трудно контролировать ситуацию, потому что её невозможно проконтролировать, как не старайся. Даже если отправить их в разные комнаты во время уикендов, всё равно проблемы возникнут, когда они наденут свои шлемы и приступят к гонке. Всегда будут происходить различные инциденты, которые имели место в «Макларене» и даже когда Ален ушёл, между «Маклареном» и «Феррари».

То же самое произойдёт с Льюисом и Максом: нельзя держать в команде двух элитных пилотов, потому что ей будет тяжело управлять. Льюис прекрасно понимал бы, что Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и другие члены команды будут поддерживать Макса в первую очередь, потому что они знают, что Макс справится. Получится ли разделить приоритеты и сделать это так, чтобы со стороны Льюиса это казалось справедливым? Если в деле будет семикратный чемпион мира, то это не сработает.

Считаю, что пилоты сами прекрасно понимают, что ничего из этого не выйдет. Один из них будет думать, что у него будет преимущество — в данном случае, Макс. Всё потому что Льюис окажется в его команде, и я уверен, что ничего не получится. Ситуация превратилась бы в неконтролируемый беспорядок их эго. Кто будет первым? Полагаю, тот, кто будет коварнее!» — сказал Херберт в интервью PlanetF1.