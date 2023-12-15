Лука ди Монтедземоло: когда «Феррари» побеждала, то в Формуле-1 меняли правила каждый год

Бывший руководитель «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о доминировании «Ред Булл» и Макса Ферстаппена, который в этом сезоне завоевал третье подряд чемпионство. Помимо мнения о превосходстве «Ред Булл», ди Монтедземоло также заявил, что считает календарь Формулы-1 перегруженным этапами, которые проводятся на городских автодромах.

«Я увлечён всем, что касается Формулы-1, за исключением того, что в ней слишком много городских трасс. В любом случае считаю Формулу-1 интересной и непредсказуемой, несмотря на доминирование Макса Ферстаппена в этом сезоне.

Когда “Феррари“ побеждала, они каждый год меняли правила, чтобы сделать положение более интересным», — заявил ди Монтедземоло в интервью Corriere dello Sport.