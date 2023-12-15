В ФИА ответили на критику Тодта, раскрыв убытки федерации во время правления француза

В Международной автомобильной федерации (ФИА) отреагировали на слова Жана Тодта, который высказался о положении дел под руководством Мохамеда бен Сулайема. Представители ФИА заявили, что во время правления Тодта ситуация была не столь хорошей, как он описывал.

«Как заявил президент ФИА во время ежегодной недели генеральных ассамблей в Баку, ФИА открыто обозначила, что вскоре после того, как новая команда вступила в должность, было обнаружено, что финансовое положение было неудовлетворительным и неустойчивым. Федерация несла значительные потери.

Миссия высшего руководства заключается в том, чтобы поддерживать состояние ФИА, и, хотя у нас нет цели получения прибыли, нам необходимо соблюдать сбалансированный бухгалтерский баланс и в идеале выйти в профицит, чтобы укрепить капитал на случай непредвиденных событий. Также необходимо инвестировать в исследования и разработку в области безопасности и технологий и поддерживать членов нашей федерации. Мы опубликуем данные за 2021-2022 годы в ближайшие недели, а данные за 2023 год — в середине июня 2024 года», — приводит слова представителя ФИА Motorsport.

«Были финансовые проблемы, о которых мы не знали. У нас был дефицит, даже до пандемии, но я был рад уладить эту ситуацию», — заявил бен Сулайем.