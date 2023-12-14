«Он перевернул всё с ног на голову». Тодт — о преемнике на посту руководителя ФИА

Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о фигуре Мохаммеда бен Сулайема, который сменил француза на важнейшей должности в мире автоспорта.

«Когда я уходил с должности, в резервах должно было оставаться порядка € 250 млн, а когда я пришёл, в резервах находилось порядка € 40 млн, хотя буквально за несколько лет до этого ФИА продала Формуле-1 права на сотню лет. Я бы не назвал это дефицитом, но к моменту моего ухода бюджет вырос почти втрое, появились новые многочисленные источники дохода, такие как Формула-E, чемпионат мира по гонкам на выносливость и чемпионат по ралли-рейдам.

Правда, что я оставил один вопрос нерешённым — это вопрос о «гало», однако его не заметали под ковер. Всё было тщательно документировано и за этим делом следили. Мы представляли его Сенату и Всемирному совету [ФИА] до моего ухода, и нынешний президент присутствовал на презентации. Был иск от одного инженера из Техаса, который получил патент, но он действовал только в США и лишь в рамках короткого периода. Никакого секрета не было, однако я не был удивлён, ведь я понимал, каков мой преемник. Я знаю его характер.

Для меня критика бен Сулайема не важна. Мой принцип заключается в том, что, когда закрывается одна глава, открывается другая, и нельзя позволять себе критиковать предшественника. Когда я покидал «Пежо», «Феррари» или ФИА, то никогда не говорил плохого слова. Нет смысла выдвигать обвинения, особенно ложные.

В реальности всё было так, как я рассказал. В период моего президентства были пересмотрены Столетнее соглашение и Договоры согласия между ФИА и Формулой-1, заключённые до того, как Liberty Media завладела Formula One Management (FOM). Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что доходы ФИА сильно увеличились и позиция в части управления Формулой-1 также была укреплена. Сейчас у ФИА треть голосов – столько же, сколько у FOM и команд. Если сравнивать с предыдущими условиями, — это небо и земля.

Нельзя запретить кому-либо критиковать или не соглашаться. Однако все мои действия времён президентства всегда получали одобрение Сената и Всемирных советов. Всё, что было создано, когда я занимал должность, перевернули с ног на голову», — заявил Тодт в интервью L'Équipe