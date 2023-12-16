Фернандо Алонсо назвал Гран-при минувшего сезона, где он был ближе всего к победе

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что мог одержать победу на Гран-при Монако в завершившемся сезоне Формулы-1.

«В начале этого сезона «Астон Мартин» впервые регулярно боролся за место на подиуме? Они уже сталкивались с этим в прошлом, но я думаю, что команда, возможно, всё-таки ещё новичок в этом.

У них была пара хороших результатов во времена «Форс Индии» и «Рейсинг Пойнт», но, думаю, для многих людей в команде в новинку регулярно подниматься на подиум и сражаться на высшем уровне. Им это нравится больше, чем другим командам, и, по моему предыдущему опыту, это заразительно, и наблюдать за возрастающей энергией было очень приятно.

Победа была возможна. Вероятно, в Монако, мы подобрались ближе всего к ней, возможно, мы добились бы её, используя другой комплект шин. Или в Зандворте, если бы мы находились в другой позиции во время рестарта.

У нас было несколько возможностей, и я действительно считаю, что в этом году мы заслуживали этого больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Алонсо Racingnews365.