Глава «Макларена» не включил Льюиса Хэмилтона в тройку лучших действующих пилотов

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла назвал трёх лучших действующих пилотов Формулы-1.

«В мою тройку сильнейших гонщиков, если бы они соревновались на одинаковых машинах, вошли бы Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Фернандо Алонсо.

Ландо уже является одним из лучших гонщиков на стартовой решётке. Он очень быстр, очень хорош в гонке, умело управляет шинами. Если говорить о Ландо, я думаю, что, если бы мы с командой дали ему хорошую машину, он смог бы бороться за чемпионство.

Когда мы говорим о том, чтобы быть самым совершенным, я определённо представляю Фернандо Алонсо. У него практически нет слабых мест. Я думаю, это делает его уникальным. Он не лучший во многих вещах, но во всём он очень силён.

Я думаю, что развитие Ландо как гонщика сделает его совершенным. Он немного напоминает мне Фернандо в этом плане.

Я считаю, что Макса Ферстаппена уместнее будет вообще вынести за скобки, учитывая, насколько он силён. Посмотрите, чего они достигли в этом году, и я уверен, что у них впереди ещё много всего интересного», — приводит слова Стеллы DAZN.