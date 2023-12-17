В «Астон Мартин» предположили, что команды будут выступать плотнее в следующем сезоне

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу оценил результаты последних этапов Формулы-1 сезона-2023 и предположил, что в предстоящем сезоне пелетон станет гораздо плотнее из-за того, что технический регламент останется прежним.

«Если посмотреть на тот факт, что в последней квалификации сезона в топ-10 были представители восьми команд, и в целом взглянуть, насколько плотной была квалификация, — это феноменально, не правда ли? Это просто доказывает, что при стабильном регламенте присутствует элемент уравнивания. Некоторые команды в этом году показали себя очень хорошо, но я думаю, что первым станет тот, кто признает, что они плохо начали [при обновлённом регламенте]. Так что, думаю, следующий год станет фантастическим для спорта», — заявил Маккалоу в интервью Motorsport.