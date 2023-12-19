В США установили мировой рекорд Chevrolet Corvette C8 на четверти мили

На соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые проходили на стрипе Texas Motorplex, установлен новый мировой рекорд для Chevrolet Corvette C8 на дистанции в четверть мили.

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Автомобиль, подготовленный инженерами Extreme Turbo Systems, преодолел дистанцию за 8,644 секунды и достиг скорости в 274,73 км/ч. Заезды проходили не без проблем, и поначалу у машины вышла из строя трансмиссия, однако автомобиль удалось починить усилиями команды Jotech Motorsports.

Напомним, в начале ноября на соревнованиях Haltech World Cup Finals в Мэриленде команда AMS Performance установила мировой рекорд для Lamborghini Huracan — этот автомобиль преодолел четверть мили за 7,05 секунды и достиг максимальной скорости в 333,44 км/ч.