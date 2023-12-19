Руководитель Ф-1 — о Михаэле Шумахере: прожить так 10 лет — не пожелаешь даже врагу

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о семикратном чемпионе мира немецком гонщике Михаэле Шумахере.

«Кажется, что только вчера он попал в аварию в Мерибеле, но это эпизоды, которые меняют твою жизнь. Из уважения к нему и его семье нужно оставаться рядом с ними, эта тяжёлая ситуация сохраняется. То, о чём мы общаемся с его семьёй, останется нашим частным делом, но прожить так десять лет — это то, чего не пожелаешь даже своему злейшему врагу», – приводит слова Доменикали GPblog со ссылкой на радиопрограмму La Politica nel Pallone.

Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головного мозга во время катания на горных лыжах в 2013 году. С тех пор его состояние неизвестно широкой публике.