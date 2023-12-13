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Култхард заявил, что не подписал контракт с «Феррари» из-за пункта, связанного с Шумахером

Култхард заявил, что не подписал контракт с «Феррари» из-за пункта, связанного с Шумахером
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик и эксперт Дэвид Култхард рассказал, что во время карьеры гонщика отказался от контракта с «Феррари» из-за специального пункта, согласно которому он должен был при необходимости пропускать вперёд первого номера команды Михаэля Шумахера.

«Феррари» была единственной командой, с которой я действительно общался за девять лет выступлений в составе «Макларена». Я встретился с Жаном Тодтом в Париже в его квартире, чтобы поговорить о возможности присоединения к «Феррари». Насколько я помню, предложенный контракт был, по сути, контрактом второго пилота, который, несмотря на всё, что сейчас могут говорить о моей карьере, в то время не отвечал моим интересам. Я всё ещё чувствовал, что не хочу подписывать такой контракт, я хотел равных возможностей.

По сути, если бы я ехал четвёртым, а Михаэль был пятым, тогда мне пришлось бы двигаться и пропускать его вперёд. Вплоть до того момента, пока я не лидировал бы и не отдавал победу. Я просто не мог согласиться подписать это. И, надо отдать должное «Макларену» — контракт, который они мне предлагали, всегда предусматривал равные возможности с напарником. И хотя был пункт, в котором говорилось, что вы должны подчиняться инструкциям руководителя команды, в каких бы обстоятельствах они ни были, по большому счёту мне была предоставлена справедливая и равная возможность проявить себя и посмотреть, насколько хорошо я смогу развить свои навыки.

Но «Феррари» действительно была единственной командой, с которой я общался за девять лет в «Макларене», — приводит слова Култхарда PlanetF1.

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