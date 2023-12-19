Отец Ферстаппена ответил на вопрос, перенял ли Макс свои качества у него

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, высказался о личностных качествах своего сына.

«Макс перенял свою уверенность у меня? Это его личная индивидуальность. Но я думаю, что он видел, как я поступаю в разных ситуациях. Я показал ему пример своей индивидуальности, а у каждого человека она своя. Думаю, он усвоил всё, что узнал о том, каким он хочет быть, и что значит быть личностью. Вот, думаю, откуда это у него взялось.

Все немного боятся Хельмута Марко! Но у него этого никогда не было — даже в подростковом возрасте. Он сказал: «Если я смог работать с моим отцом, то и с Хельмутом будет легко!» Так что я думаю, что он чувствует то же самое. Я всегда был предельно ясен в своих выражениях. Знаю, чего я хотел, и знаю, чего хотел от него. Мы сделали всё, что могли. Я такой, какой есть, и о нём можно сказать то же самое.

Уверенность Макса выделяет его на фоне других пилотов? Я думаю, это зависит и от способностей, и от того, насколько он уверен в себе. Думаю, это немного взаимосвязано», — приводит слова Ферстаппена-старшего PlanetF1.