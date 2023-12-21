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Представитель «Астон Мартин» объяснил провал во второй половине сезона

Представитель «Астон Мартин» объяснил провал во второй половине сезона
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин», испанец Педро де ла Роса объяснил провал британской команды во второй половине сезона после сенсационного старта.

«Другие команды справились лучше, особенно это касается обновлений в середине сезона. Нам не хватило времени на трассе, чтобы понять многие из наших обновлений, и это стоило нескольких гонок.

В Остине нам пришлось стартовать с пит-лейна, в Мексике тоже. В тех гонках мы пытались разобраться. У многих команд обновления срабатывали мгновенно, нам же потребовалось время, чтобы разобраться с ними. Две гонки стоили нам многих очков, но в конце концов мы пришли в норму», — приводит слова де ла Росы издание Racingnews365.

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