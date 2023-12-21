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Вассёр прокомментировал сотрудничество между «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Вассёр прокомментировал сотрудничество между «Ред Булл» и «Альфа Таури»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сотрудничество между «Ред Булл» и «Альфа Таури».

«Для меня это неправильный путь. Очень странно, когда две команды принадлежат одной организации.

Считаю, что участники Формулы 1 и ФИА должны следить и контролировать то, как команды организуют работу со своими юниорскими коллективами. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня ФИА удавалось контролировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет оставаться и дальше.

У меня нет хрустального шара, но наверняка вы можете представить, что мы увидим своего рода сближение результатов (между «Ред Булл» и «Альфа Таури»)», – приводит слова Вассёра Racingnews365.

Отметим, что многие руководители команд Формулы-1 остались недовольны сотрудничеством между «Ред Булл» и «Альфа Таури».

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