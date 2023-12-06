ФИА отреагировала на слухи о нелегальном сотрудничестве «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Технический директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис прокомментировал слухи о недовольстве команд Формулы-1 сотрудничеством «Ред Булл» и «Альфа Таури».

По словам Томбазиса, в ходе проверки ФИА не выявила нарушений, однако функционер отметил, что беспокойство вызывают и другие команды.

«Это проблема не только этих двух команд, но и всех остальных связанных команд. Мы считаем, что решения «Альфа Таури», касающиеся аэродинамики, отличны, и у нас нет каких-либо доказательств прямого сотрудничества. Очевидно, команда усердно работала и сделала шаг вперёд, но это не связано с сотрудничеством», — приводит слова Томбазиса Total Motorsport.